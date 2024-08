Hôtel Transylvanie : votre film du dimanche après-midi

FILM – Dimanche 25 août à 13 h 05, passez votre après-midi en famille sur TNTV avec le film Hôtel Transylvanie.

Film d’animation

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains. Pour l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde – Frankenstein et sa femme, la Momie, l’Homme Invisible, une famille de loups-garous, et bien d’autres encore… Tout se passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis…

Hôtel Transylvanie

Dimanche 25 août à 13 h 05