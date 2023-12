HOMMAGE – Vendredi 22 décembre à partir de 19 h 40, TNTV bouleverse sa programmation de la soirée pour rendre hommage à John Mairai, décédé ce vendredi.



Au programme de la soirée, TNTV rend hommage au grand John Mairai

A 19h40, lumière sur la vie bien remplie de cet homme de culture, dans les grandes signatures, un entretien émouvant accordé à Tiare Nui Pahuiri au Marae Arahurahu en 2014

A 20h15, découvrez John en chanson, avec un best-of de Parau Tahiti

Et enfin à 20h30, retour sur le devant de la scène avec la célèbre pièce de théâtre TAVI ROI ET LA LOI, une tragédie écrite par notre regretté John et jouée à Te Fare Tauhiti Nui en 2012

Hommage à John Mairai

Vendredi 22 décembre à partir de 19 h 40