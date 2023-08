Heiva Tu’aro Maohi 2023 sur TNTV

100% FENUA – Cette année encore, le Heiva Tu’aro Ma’ohi a tenu toutes promesses en attirant davantage de compétiteurs et un public venu en nombre les soutenir et admirer leurs prouesses. TNTV vous propose de revivre la ferveur des sports traditionnels sur son antenne.

Mercredi 9 août à 19h20 : Heiva Tu’aro Maohi 2023 – le Best-of

120 minutes qui condensent les moments marquants de l’édition 2023 du lancer de javelots traditionnels (patia fa et patia ai) aux courses de porteurs de fruits, en passant par le décorticage de noix de coco, le lever de pierre (Amoraa ofai), la lutte ou encore le grimper de cocotier.

Le best-Of sera suivi d’une série de magazines qui seront diffusés du 14 au 18 août à 16h40. Chaque numéro consacré à un sport traditionnel mais également un retour en images sur les éditions précédentes.

Lundi : Heiva Tu’aro Ma’ohi 2023 – lever de pierre

Mardi : Heiva Tu’aro Ma’ohi 2023 – Grimper de cocotier / Heiva Tu’aro Ma’ohi 2017

Mercredi : Heiva Tu’aro Ma’ohi 2023 – Lutte traditionnelle – Courses de porteurs de fruits

Jeudi : Heiva Tu’aro Ma’ohi 2023 – Coprah

Vendredi : Heiva Tu’aro Ma’ohi 2018 / Heiva Tu’aro Ma’ohi 2019

Organisé depuis 2003 par la Fédération des Sports et Jeux traditionnels (Amuitahiraa Tu’aro Ma’ohi), le Heiva Tu’aro ma’ohi rassemble des centaines d’athlètes venus de Tahiti et des îles mais également du triangle polynésien. Cette année des athlètes de Nouvelle-Zélande, de Hawaii sont venus affronter nos champions dans la discipline du lever de pierres. Des participants de métropole ont même fait le déplacement. En 2022 Toulouse a accueilli la première compétition officielle du Tu’aro Ma’ohi métropolitaine. Leurs champions sont venus concourir cette année. Un succès grandissant qui fait la joie du président de la Fédération des Tu’aro Ma’ohi Enoch Laughlin. « C’est le travail effectué depuis plusieurs années en renouant le contact avec le triangle polynésien. Nous faisons la promotion de notre culture à travers le sport traditionnel. Nous sommes heureux que les jeux attirent de plus en plus de monde.»