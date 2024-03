100% FENUA – A partir de jeudi 7 mars, vivez le Heiva Taure’a en direct et en exclusivité sur TNTV.

Plongez dans la magie du Heiva Taure’a avec TNTV. Partenaire historique de la culture et du Heiva Taure’a, TNTV diffusera à partir de jeudi soir 17 h 30, toutes les soirées de concours. Pour cette 7ème édition 13 collèges de Tahiti et des îles seront en compétition. Retrouvez ci-dessous le programme des soirées et des directs.

Heiva Taure’a 2023

A partir du 7 mars à 17 h 30