Heiva i Tahiti 2024 sur TNTV

EVENEMENT – Le coeur du Heiva i Tahiti bat de nouveau sur TNTV. Dès le 4 juillet, rendez-vous sur votre chaîne pour suivre cet événement incontournable de la culture polynésienne, à la télé et sur le web.

Du 4 au 20 juillet, la place To’ata accueillera le Heiva i Tahiti. TNTV mobilisera de nouveau ses équipes pour vous faire vivre ce rendez-vous incontournable de la culture polynésienne. Dès le 4 juillet, les to’ere vont de nouveau résonner sur votre chaîne.

Jeudi 4 juillet à 18 h 00 : La cérémonie d’ouverture Rāhiri en Facebook Live

La scène de To’ata se réveillera pour accueillir la cérémonie d’ouverture du Heiva i Tahiti.

Vos rendez-vous à la télé

>>A partir du 4 juillet : Au cœur du Heiva i Tahiti, décryptage avec Heremoana Maamaatuaiahutapu

20 modules de 3 minutes, en français et en tahitien, diffusés à 11h45, à 17h15 et en soirée

>>5 au 16 juillet à 19h35 : Au cœur du Heiva avec Tumata Vairaaroa et Heremoana Maamaatuaiahutapu

Il y aura 12 émissions, réparties en 6 émissions de 52 minutes et 6 émissions de 26 minutes, en français et en tahitien. Les émissions de 52 minutes se concentreront sur le décryptage et l’analyse des soirées de concours du Heiva, tandis que celles de 26 minutes auront une approche plus pédagogique.

>>5 au 16 juillet à 17 h 15 (sauf le 6) : Le meilleur des groupes

>>5 au 16 juillet (sauf le 6 et 11) : Meilleurs danseurs à 17 h 10 & meilleures danseuses à 17 h 40

Soirée de remise des prix : mercredi 17 juillet en direct à la télé, sur tntv.pf et en Facebook Live.

>>Les intégrales des soirées et des spectacles

Une page spéciale sur TNTV.pf

Le dispositif de la chaîne TV & Web avec le calendrier de diffusion

avec le calendrier de diffusion Le direct de la cérémonie d’ouverture et de la soirée de remise des prix

Les News : Des articles quotidiens sur les groupes, les soirées de compétition avec des photos de chaque soirée, pour vous permettre de suivre les soirées de concours

Des articles quotidiens sur les groupes, les soirées de compétition avec des photos de chaque soirée, pour vous permettre de suivre les soirées de concours Les replay des programmes

Heiva i Tahiti 2024 sur TNTV

A partir du 4 juillet