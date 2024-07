Heiva i Tahiti 2024 : le meilleur des groupes

100% FENUA – Du 5 au 21 juillet à 17 h 20 (sauf le 6), retrouvez le meilleur des prestations de groupes participants au Heiva i Tahiti 2024, en chant et en danse traditionnels.

Vendredi 5 : CEREMONIE D’OUVERTURE

Dimanche 7 : AHI ORA (TARAVA RAROMATA’I) – TAMARI’I TUHA’A PAE NO MAHINA (TARAVA TUHA’A PAE)

Lundi 8 : TERE ‘ORI (HURA TAU)

Mardi 9 : TA’AI (HURA AVA TAU)

Mercredi 10 : TA’AI (HURA AVA TAU) – TAMARI’I MAHINA RAROMATA’I (TARAVA RAROMATA’I)

Jeudi 11 : HEIKURA NUI (HURA TAU)

Vendredi 12 : ‘O NOUNOUHIA NO PAPARA (HURA AVA TAU)

Samedi 13 : TE NOHA NO ROTUI (TARAVA TAHITI) – TAMARI’I TIPAERUI (TARAVA RAROMATA’I)

Dimanche 14 : IA ORA TE HURA (HURA TAU)

Lundi 15 : TE PAPE ORA NO PAPOFAI (TARAVA TAHITI) – TAMARIKI RAPA (TARAVA TUHA’A PAE)

Mardi 16 : TAMARI’I MATAIEA (HURA TAU)

Mercredi 17 : HEITOA (HURA AVA TAU)

Jeudi 18 : HITIREVA (HURA TAU)

Vendredi 19 : O NA TEVA E VA’U (HURA AVA TAU)

Samedi 20 : TAMARI’I MATAIEA (TARAVA TAHITI) – TE MANU AI’A (TARAVA RAROMATA’I)

Dimanche 21 : TAHINA NO UTUROA (HURA TAU)

Les résumés seront rediffusés le jour suivant à 12h05.