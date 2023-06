Heiva i Tahiti 2023 sur TNTV

EVENEMENT – Le coeur du Heiva i Tahiti bat de nouveau sur TNTV. Dès le 29 juin, rendez-vous sur votre chaîne pour suivre cet événement incontournable de la culture polynésienne, à la télé et sur le web.

Le Heiva i Tahiti est enfin de retour sur To’ata. Du 29 juin au 15 juillet, la place accueillera 22 groupes, 12 formations en catégorie chant et 10 groupes de danse. TNTV mobilisera de nouveau ses équipes pour vous faire vivre ce rendez-vous incontournable de la culture polynésienne. Dès le 29 juin, les to’ere vont de nouveau résonner sur TNTV.

Jeudi 29 juin à 18 h 00 : La cérémonie d’ouverture Rāhiri en Facebook Live

La scène de To’ata se réveillera pour accueillir la cérémonie d’ouverture du Heiva i Tahiti.

Vos rendez-vous à la télé

>>Décryptage des spectacles : Focus Heiva 2022 avec John Mairai et Farerau

12 magazines diffusés du 30 juin au 11 juillet à 19h20

>>Le meilleur des groupes

Du 30 juin au 16 juillet à 17h15

Vendredi 30 juin : RAHIRI

Samedi : TAMARI’I TIPAERUI – TAMARI’I TEAHUPOO

Dimanche : O TAHITI E

Lundi : TAMARI’I AUTI NO RURUTU

Mardi : TAMARI’I MAHINA

Mercredi : TE OHI’U MAEVA

Jeudi : TAMARI’I AFAREAITU

Vendredi : TAMARI’I AUTI NO RURUTU (chant) – REO PAPARA

Samedi : TAMARIKI RAPA (CHANT) – TE PAPE ORA NO PAPOFAI (CHANT)

Dimanche : TAMARIKI POERANI (DANSE)

Lundi : HANA PUPU ORI TAHITI (DANSE)

Mardi : NUNA’A RURUTU (CHANT) – TAMARI’I MAHINA (CHANT)

Mercredi : HEIKURA NUI (DANSE)

Jeudi : TEVA I TAI (DANSE)

Vendredi : TE NOHA NO ROTUI (CHANT) – TAMANUI APATO’A NO PAPARA (CHANT)

>>Meilleures danseuses & meilleurs danseurs

Du 30 juin au 11 juillet (sauf 5 et 6 juillet)

Meilleurs danseurs à 17h10

Meilleures danseuses à 17h45

Chaque année, les concours de la meilleure danseuse et du meilleur danseur font partie des moments forts du Heiva. Chaque soir, sur la scène de To’ata, les concurrents rivaliseront de talents pour espérer décrocher les titres tant convoités de meilleure danseuse et meilleur danseur 2023.

Vendredi 30 juin : RAHIRI

Samedi : TAMARI’I AUTI NO RURUTU

Dimanche : TE OHI’U MAEVA

Lundi : O TAMARI’I AFAREAITU

Mardi : TOAKURA

Vendredi : HEIKURA NUI

Samedi : TAMARIKI POERANI

Dimanche : HANA PUPU ORI TAHITI

Lundi : HEIKURA NUI

Mardi : TEVA I TAI

Mercredi : HEI TAHITI

>> Les soirées

Mercredi 12 juillet : Soirée de remise des prix en direct sur tntv.pf, en facebook Live et en différé télé.

Vendredi 15 juillet : 2e soirée des podiums

>>Les intégrales des groupes et intégrales des soirées

A partir du 17 juillet

Sur le web

TNTV mettra en place une page spéciale sur laquelle vous retrouverez tout le contenu dédié à l’événement :

Le dispositif de la chaîne TV & Web avec le calendrier de diffusions des programmes

avec le calendrier de diffusions des programmes Le direct de la cérémonie d’ouverture et de la soirée de remise des prix

Les News : Des articles quotidiens sur les groupes, les soirées de compétition avec des photos de chaque soirée, pour vous permettre de suivre les soirées de concours

Des articles quotidiens sur les groupes, les soirées de compétition avec des photos de chaque soirée, pour vous permettre de suivre les soirées de concours Le replay de vos programmes (après diffusion à la télé) :

Les magazines «Focus Heiva »

Les résumés, les modules meilleurs danseurs meilleures danseuses, les intégrales des groupes

Heiva i Tahiti 2023 sur TNTV

A partir du 29 juin