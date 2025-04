Healthy : votre nouvelle émission pour être bien dans son corps

100% FENUA – Lundi 28 avril, TNTV accueille une nouveau rendez-vous axé sur le sport et le bien-être. Soyez au rendez-vous, Healthy sera diffusé du lundi au vendredi à 19h20.

Prenez soin de vous avec HEALTHY, la toute nouvelle émission dédiée à votre santé et à votre bien-être.

Du lundi au vendredi, retrouvez un programme complet, motivant et accessible à tous, que vous soyez sportif débutant, confirmé, ou tout simplement en quête d’un meilleur équilibre de vie.

Accompagné de 5 coachs certifiés, chacun expert dans son domaine, HEALTHY vous propose un accompagnement global pour prendre soin de votre corps… et de votre esprit ! Au programme :

🍎 des conseils pratiques en nutrition pour mieux manger sans frustration,

💬 des clés en développement personnel pour renforcer la confiance en soi,

💪 des exercices simples et efficaces pour rester actif au quotidien,

👩‍🍳 et bien sûr, des recettes saines et gourmandes à tester chez vous.

Vos coachs :

– Mathias DELPOUX / Coach sportif formé en hypnose, PNL et développement personnel

– Simon DILLIES / Coach sportif formé en hypnose eriksonienne et PNL

– Benjamin DAO / Coach sportif, préparateur physique et formateur pour les professionnels et les particuliers

– Julie LAMOUROUX / Coach sportive formée en hypnose et PNL et instructrice Pilates

– et Anaëlle LOPEZ / Nutritionniste spécialisée dans le sport, qui vous accompagnera pour les premières émissions.

HEALTHY, c’est plus qu’une émission : c’est un moment pour vous, pour vous reconnecter à l’essentiel, à votre rythme, avec bienveillance.

Healthy

Lundi au vendredi à 19h20