Hawaiki Nui Va’a 2024 en direct

EVENEMENT – Du 30 octobre au 2 novembre 2024, vivez la Hawaiki Nui Va’a en direct sur TNTV !

La course mythique s’étalera sur 4 jours avec la « Aere » le samedi 2 novembre. Comme pour chaque grand rendez-vous sportif, la chaîne du pays mobilisera ses #Team pour vous placer au cœur des combats, grâce à la diffusion des courses en direct TV, WEB et Facebook Live.

Vos rendez-vous télé

Les courses en direct



Mercredi 30 octobre à 7h00 : 1ère étape Huahine /Raiatea en direct

Courses Seniors Hommes / Vétérans



Jeudi 31 octobre à 8h30 : 2ème étape Raiatea/Tahaa en direct

Courses Seniors hommes / Vétérans



Vendredi 1er novembre à 7h00 : 3ème étape Tahaa/Bora Bora en direct

Courses Seniors hommes / Vétérans avec arrivée sur la plage de Matira



Et samedi 2 novembre à 8h50: la course la « Aere » en direct

La course de Para va’a, des amazones, des entreprises et des catégories jeunes, cadets, benjamins et minimes

La #TeamTNTV sera au rendez-vous pour commenter en LIVE les courses ! Des images exceptionnelles de terre, de mer et du ciel via notre partenaire qui depuis son drone nous mettra à disposition des superbes images aériennes.

Les autres rendez-vous télé

Les grands moments de Hawaiki Nui Va’a 2023 vus du ciel : Samedi 26 au mardi 29 octobre

Le Résumé : Mercredi 30 octobre au vendredi 2 novembre à 19h30

Les modules « L’image du jour », et « Une minute en musique » qui seront diffusés du 30 octobre au 2 novembre à plusieurs reprises dans la journée.

#TeamINFO : les journaux à 18h00 et à 18h30

La #TeamInfo vous proposera aussi de suivre l’actualité liée à la compétition dans ses journaux

Sur le web

La page consacrée sur www.tntv.pf

News ou encore replay, rien ne vous échappera.

Directs WEB : Live Streaming et Live Facebook

Passionnés de va’a, que vous soyez sur le Fenua, en métropole ou à l’étranger, vous pourrez suivre l’intégralité des courses en Live Streaming sur www.tntv.pf/hawaikinui ou en live facebook! Restez connectés !

Backstage : les coulisses de l’événement sur notre page Facebook (@TahitiNuiTélévision)

Découvrez les coulisses de l’événement

Hawaiki Nui Va’a 2024 en direct sur TNTV

Du 30 octobre au 2 novembre