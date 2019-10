Hawaiki Nui Va’a 2019 en direct

#TeamTNTV – Les 30, 31 octobre et 1er novembre, vivez sur TNTV la 28ème édition de la course mythique ! Cette année encore, la chaîne du pays mobilise ses #Team pour vous placer au cœur des combats, grâce à la diffusion de l’intégralité des 3 étapes en direct TV, WEB et Facebook Live.

VOS RENDEZ-VOUS TELE

L’intégralité des 3 étapes en direct



1ère étape Huahine /Raiatea : mercredi 30 octobre à 7 h 00

Seniors Hommes



2ème étape Raiatea / Tahaa : Jeudi 31 novembre à 6 h 15 et 9 h 30

Vahine – Taure’a – Parava’a : direct à 6 h 15

Seniors hommes : direct à 9 h 30



3ème étape Tahaa / Bora Bora : Vendredi 1er novembre à 7 h 00

Seniors hommes

Olivier Huc et Davidson Bennett animeront les directs sur le plateau principal situé sur la plage de Matira à Bora Bora. Sur le plan d’eau, ils seront relayés par André Vohi, qui sur le premier bateau suiveur sera en charge de couvrir l’avant de la course. Sur le deuxième bateau, Ingrid Vohi suivra l’arrière course. Vous pourrez suivre les courses de la terre, de la mer mais également du ciel avec notre partenaire Tahiti Fly Shoot qui nous offrira des superbes vues aériennes.



#TeamINFO : les journaux à 18h00 et à 18h30

A partir du 28 octobre, la #TeamInfo de TNTV sera en action. Arrivés deux jours avant le départ de la première étape, les journalistes auront pour mission de prendre la température sur place, de vous informer sur l’avancée des préparatifs des équipes, de l’organisation et de la sécurité. Tous les soirs un point de la situation sera établi en direct des îles sous-le-vent dans le ve’a de 18h00 et le journal de 18h30.



Les magazines : du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre à 19 h 30

Tous les soirs à 19h30, ne manquez pas nos magazines détaillés. En 13 minutes, nous reviendront sur les moments forts de la journée et vous offriront les plus belles images. Découvrez l’arrivée des pirogues, les impressions des rameurs avant le jour J, l’ambiance dans les îles et le meilleur de chaque étape.



L’image du jour : Mercredi 30 octobre au vendredi 1er novembre à 18 h 00, 18 h 50 et 20 h 40



Le Best-of de la 28e édition : Dimanche 3 novembre à 19 h 25

TNTV vous propose un retour en images sur Hawaiki Nui Va’a 2019, au travers d’un magazine de 26 minutes, réalisé par Davidson Bennett. Les départs et les arrivées de toutes les courses, les interviews des champions de cette année, la joie des équipes victorieuses, les plus beaux combats, les surprises… Tout ce qu’il faut retenir de cette édition 2019, ce sera dans votre magazine sur la chaîne du va’a.



Préparez-vous pour le combat ! En attendant le départ de la 28e édition, nous vous mettons dans le bain dès le 14 octobre avec la diffusion des meilleurs moments des éditions précédentes, chaque jour à 08h40, 11h45, 17h00 et 19h25

Les coulisses, l’ambiance sur place, les meilleurs moments et des bonus seront à retrouver dès le 28 octobre sur notre page Facebook

HAWAIKI NUI VA’A 2019 EN DIRECT TV EN METROPOLE

En 2019, pour la troisième année consécutive, les téléspectateurs de métropole pourront suivre en direct sur TNTV les 3 étapes de la Hawaiki Nui Va’a via les bouquets de chaîne Free (canal 219), Orange (canal 397) et Bouygues Télécom (canal 404). Sur le fenua comme en métropole, partageons ensemble la passion du va’a sur TNTV !

Hawaiki Nui Va’a : 28ème édition

Les 30, 31 octobre et 1er novembre en direct TV & WEB