100% FENUA – Mercredi 10 mai à 19h20, découvrez un documentaire inédit d’Axel T. Lichtlé à Hiva-Oa

Ce documentaire inédit d’Axel T. Lichtlé vous emmènera à Hanatekuua, une vallée située sur la côte nord de Hiva-Oa. Quelques personnes y vivent dont Avo. Depuis qu’il a pris sa retraite, le vieil homme a décidé d’y retourner. Seul dans sa modeste maison, il raconte sa vie, son quotidien, loin des habitants de l’île. Durant les vacances scolaires, ses enfants et petits-enfants lui rendent visite. Mais Avo aime sa vie solitaire et sa vallée, Hanatekuua, qui est pour lui, la plus belle des vallées.

Hanatekuaa

Mercredi 10 mai à 19h20