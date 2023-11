Grizzly : votre film de dimanche

FILM – Dimanche 5 novembre à 20h05, soirée cinéma avec le film documentaire « Grizzly »

Dans les paysages grandioses de l’Alaska, suivez Sky, Amber et Scout, une famille de grizzlys et leur interaction avec la faune voisine : loups, saumons, orques… On découvrira la vie trépidante de ces animaux emblématiques, pour répondre à la question suivante : Comment le grizzly peut-il être, dans notre inconscient collectif, à la fois un animal féroce et le symbole de l’animal rassurant pour tous les enfants du monde ?