Grey’s Anatomy – Station 19 : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Mercredi 27 décembre à 20 h 15, retrouvez les équipes des pompiers de la station 19 pour de nouvelles interventions.

Quelle chaleur / Vague de chaleur

Quand une vague de chaleur frappe Seattle, la station 19 devient une zone de rafraîchissement. Andy fait face à ses remords et trouve un ami en Théo. Joey voit son passé resurgir alors qu’il accompagne Ben et Jack lors d’une intervention

Tout ou rien

Diane revient afin d’aider à former les pompiers des stations 19 et 23 à la gestion de crise avec Première ligne. Andy et Sullivan ne s’entendent toujours pas. Jack aide un jeune autiste dans un bus.

Grey’s Anatomy – station 19

Mercredi 27 décembre à 20 h 15