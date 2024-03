Grey’s Anatomy : fin de la saison 19

SÉRIE – Jeudi 7 mars à 19 h 20, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la saison 19 de votre série.

Qui ne tente rien…

Teddy et Richard font une grande annonce. Jules et Blue s’énervent contre Maxine. Lucas aide un pianiste à prendre une décision concernant une opération risquée. Jo et Mika s’occupent de Sam. Simone doit prendre une décision qui risque de changer sa vie.

Comme une évidence

Le jour du mariage de Simone arrive. La relation de Jo et Link prend un nouveau tournant. Les chirurgiens titulaires se rendent à Boston, ce qui force Meredith et Nick à se retrouver.

Et ils vécurent heureux ?

Meredith et Nick se retrouvent à Boston. Bailey a une grosse suprise…

Jeudi 7 mars à 19 h 20