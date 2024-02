Grey’s Anatomy : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Jeudi 25 janvier à 19 h 20, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la saison 19 de votre série.

Les colocs

Teddy prend une décision difficile. Maggie et Winston ne se parlent plus. Link compte sur Jo pour le soutenir alors qu’il s’apprête à opérer un célèbre sportif. Simone et Lucas sont surpris par une visite inattendue.

Les liens sacrés

Simone doit prendre une décision qui va changer sa vie après l’arrivée d’une personne de son passé. Blue et Jules aident Maggie sur un cas compliqué. Jo et Link s’occupent d’une femme enceinte. Lucas et Mika organisent une fête qui sera pleine de surprises…

Grey’s Anatomy

Jeudi 1er février à 19 h 20