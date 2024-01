Grey’s Anatomy : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Jeudi 18 janvier à 19 h 20, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la saison 19 de votre série.

La chasse aux démons

C’est la nuit d’Halloween au Grey-Sloan Memorial. Meredith et Nick essaient de passer un peu de temps ensemble. Levi est surmené et stressé. Winston et Owen demandent aux internes de s’entraîner à la traumatologie sur un vrai cadavre.

Dépasser les limites

Bailey et Addison prennent la route pour aller faire du bénévolat dans un centre de planning familial, mais une patiente avec une grossesse extra-utérine connaît des complications. Pendant ce temps, les 1re année jouent les détectives pour en savoir plus sur la relation entre Lucas et Amelia. Meredith revoit Jackson lors d’un voyage à Boston.

