Grey’s Anatomy : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Jeudi 4 janvier à 19 h 20, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la saison 19 de votre série.

Comme on se retrouve

Les chirurgiens titulaires et les 1re années collaborent pour résoudre un mystère médical : un étudiant est admis pour une apparente intoxication alimentaire, mais son état dégénère et les complications s’enchaînent. Jo passe son jour de congé avec Bailey.

Un sujet croustillant

Bailey recrute les 1re années pour filmer une série de vidéos pour les réseaux sociaux afin d’informer les adolescents sur l’éducation sexuelle. Les vidéos, tournées à Grey Sloan devant un groupe de lycéens, font mouche quand une des élèves est victime de complications médicales. Par ailleurs, Meredith et Maggie découvrent une particularité chez Zola.

Grey’s Anatomy

Jeudi 11 janvier à 19 h 20