EVENEMENT – Mercredi 23 août à partir de 19 h 00, retrouvez l’édition spéciale proposée par TNTV à l’occasion du bilan des 100 jours du Gouvernement Brotherson.

Le mercredi 23 août, le Président du Pays, Moetai Brotherson, dressera un bilan des actions menées par son gouvernement sur ses 100 premiers jours d’exercice, dans une allocution télévisée en français et en reo Tahiti de 90 minutes.



A partir de 19 h 00, TNTV proposera une édition spéciale présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon et Mike Leyral accompagnés en plateau de représentants des groupes politiques à l’Assemblée ainsi que de chefs d’entreprises et de salariés. Ils reviendront ensemble sur les actions mises en place par le Gouvernement Brotherson depuis sa nomination en mai dernier.



A 19 h 30, retrouvez le Président de la Polynésie française en direct depuis son bureau, où il sera seul face à la caméra pour dresser un premier bilan, expliquer les mesures prises par son gouvernement et fixer le cap pour les prochains mois.



A 21 h 00, dès la fin de l’allocution du Président, nous retournerons dans nos studios de la Mission pour recueillir les réactions de nos invités et analyser le contenu du discours de Moetai Brotherson

Le lendemain, jeudi 24 août, le président Moetai Brotherson, sera interviewé en direct dans les journaux de TNTV, à 18 h 00 dans le vea et à 18 h 30 dans le journal télévisé.

Gouvernement Brotherson, le bilan des 100 jours

Mercredi 23 août à partir de 19 h 00