Gotham : la saison 4

Synopsis de la saison 4

Avec la Cour des Hiboux décimée, les conséquences du virus Tetch qui paralysent la ville et tous les vilains de Gotham luttant pour le pouvoir, Jim Gordon et le GCPD sont bien occupés. Et ce n’est que le début ! Quelle menace Ra’s al Ghul fait-il peser ? Le Pingouin regagnera-t-il le titre de roi de Gotham ?

Tueuse de charme

Ivy enquête sur un projet secret sur lequel travaille Wayne Enterprises et commence à cibler quiconque peut lui donner des informations. Pendant ce temps, Jerome devient obsédé par le Pingouin à Arkham. En outre, Gordon commence à remettre en cause son accord avec Sofia et un rêve troublant secoue Bruce.



Parfum envoutant

Ivy choisit sa prochaine cible, ramenant Gordon et Lucius à un vieil ami, alors que Selina essaie de prendre les choses en main. Sofia veut le contrôle total de Gotham et se tourne vers Lee à propos de l’état des Narrows. Pendant ce temps, Bruce tente de se faire pardonner à Alfred, et Nygma rend visite à Arkham



