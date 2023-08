Gotham : la saison 4

SÉRIE – Mardi 15 août à 21 h 30, suivez deux nouveaux épisodes de votre série Gotham.



Synopsis de la saison 4

Avec la Cour des Hiboux décimée, les conséquences du virus Tetch qui paralysent la ville et tous les vilains de Gotham luttant pour le pouvoir, Jim Gordon et le GCPD sont bien occupés. Et ce n’est que le début ! Quelle menace Ra’s al Ghul fait-il peser ? Le Pingouin regagnera-t-il le titre de roi de Gotham ?

Complètement givré

En travaillant de nouveau avec Oswald Cobblepot, Edward Nygma sauve le jeune Martin et il le met en sécurité pendant qu’Oswald s’échappe…

Sauvez vous les uns les autres

Jerome met son plan à exécution : avec la complicité de Tetch et Crane, les trois hommes s’évadent, en libérant les malades les plus dangereux d’Arkham qui errent et sèment la panique dans Gotham…

