Gladiators : qui osera les défier ?

DIVERTISSEMENT – Vendredi 27 décembre à 19 h 20, plongez dans la plus grande arène de France avec « Gladiators », un jeu d’aventure où le courage, la force et la détermination sont mis à l’épreuve.

Préparez-vous à découvrir un spectacle inédit conçu pour plaire à toute la famille où des héros ordinaires affrontent des athlètes extraordinaires dans la plus grande arène de France.

LE PRINCIPE DE L’ÉMISSION

Dans « Gladiators », des challengers, hommes et femmes venus de la France entière, âgés de 21 à 47 ans et de toutes les professions vont défier seize Gladiateurs, 8 femmes et 8 hommes, des athlètes redoutables qui représentent l’incarnation de la force et de l’endurance. Ils se nomment Goliath, Apollo, Flamme, Tank, Vipère, Diamant, Furie, Électra ou encore Comète…

LA MÉCANIQUE

8 challengers – 4 hommes et 4 femmes – vont s’affronter à distance en se mesurant aux Gladiateurs sur 4 jeux XXL, à la fois physiques et exigeants. Ces jeux spectaculaires testeront leur puissance, leur agilité, leur habileté et surtout leur courage. Les challengers feront leur maximum pour marquer le plus de points afin de gagner un avantage lors de l’ultime épreuve nommée l’ELIMINATOR, un parcours faisant appel à toutes les capacités démontrées auparavant. Les meilleurs challengers se qualifient pour la grande finale. À l’issue de cette finale, un challenger homme et une challenger femme remporteront le prestigieux CASQUE D’OR, symbole du respect éternel des Gladiateurs et se partageront la somme de 50.000 euros.

UN SUCCÈS INTERNATIONAL ENFIN EN FRANCE

Lancé en 1989 aux USA, ce format est adapté dans le monde entier. Aujourd’hui, cette compétition légendaire arrive en France avec des défis encore plus impressionnants et des gladiateurs déterminés à tout donner. Qui seront les premiers gagnants de GLADIATORS France ?