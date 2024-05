Génération 2024 en Polynésie française : un objet rempli de symbôles au CJA de Ua Pou

100% FENUA – Dimanche 2 juin à 19 h 25, suivez le 8e épisode de « Génération 2024 en Polynésie française »

Nous avons rendez-vous à Ua Huka aux îles Marquises pour découvrir la fabrication d’un objet très important et rempli de symboles pour le dispositif de Génération 2024 en Polynésie française. Pour en savoir plus, rencontrons ceux qui l’ont fabriqué : Direction le Centre des Jeunes Adolescents de Hane !

Le comité Paris 2024 a lancé avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le programme « Génération 2024 » afin de renforcer l’activité physique et sportive des jeunes et de faire dialoguer sport, culture et éducation.

En Polynésie française, la communauté éducative et les élèves se mobilisent alors pour mettre plus de sport dans le quotidien de tous depuis 2020. Promouvoir le sport et ses valeurs, ainsi que celles des Jeux olympiques et paralympiques, pour une meilleure santé, pour valoriser notre culture… c’est ce que cette série essaie de montrer en donnant la parole aux élèves, aux enseignants, aux acteurs du sport scolaire, aux jeunes sportifs, aux artistes et aux décideurs polynésiens.



Génération 2024 en Polynésie française

Un dimanche sur deux à 19h20