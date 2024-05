Génération 2024 en Polynésie française : les valeurs olympiques, quelles sont-elles ?

100% FENUA – Dimanche 19 mai à 19 h 25, suivez le 7e épisode de « Génération 2024 en Polynésie française »

Tony Estanguet, président du comité organisateur des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, nous les donne. Il avait été interrogé par des élèves sur le site de surf de Taharu’u lors de sa venue à Tahiti en août 2022.

_______________

Le comité Paris 2024 a lancé avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le programme « Génération 2024 » afin de renforcer l’activité physique et sportive des jeunes et de faire dialoguer sport, culture et éducation.

En Polynésie française, la communauté éducative et les élèves se mobilisent alors pour mettre plus de sport dans le quotidien de tous depuis 2020. Promouvoir le sport et ses valeurs, ainsi que celles des Jeux olympiques et paralympiques, pour une meilleure santé, pour valoriser notre culture… c’est ce que cette série essaie de montrer en donnant la parole aux élèves, aux enseignants, aux acteurs du sport scolaire, aux jeunes sportifs, aux artistes et aux décideurs polynésiens.



Génération 2024 en Polynésie française

Un dimanche sur deux à 19h20