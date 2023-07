FACEBOOK LIVE – Samedi 29 juillet à 16h30, suivez en direct sur notre page facebook le tournoi de MMA Génér’Action MOZ, 5 heures de spectacle commentées par notre spécialiste des sports de combat Oriano Tefau.

Le tournoi se déroulera dans le complexe sportif de Afareaitu à Moorea. Piloté par l’enfant et champion du pays Henri Burns, il réunit près de 70 jeunes majoritairement issus des quartiers prioritaires de l’île. Génér’Action MOZ est le projet pilote de “Génér’Action”, un plan d’action mené par le gouvernement pour lutter contre la délinquance. En organisant des journées sportives et de prévention, Génér’Action veut fédérer la jeunesse et leurs familles autour des valeurs de respect, de tolérance véhiculées par le sport, la culture et de l’insertion sociale et professionnelle.

Le tournoi sera diffusé à la télé le vendredi 4 août à 22h30.

Vous pouvez lire aussi : Le ministère des Sports lance la première édition du « Génér’Action Moz »

Génér’Action MOZ : le tournoi de MMA en Facebook Live

Samedi 29 juillet à 16h30