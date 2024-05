FACEBOOK LIVE – Vendredi 31 mai à 18 h 00, suivez en direct sur notre page facebook le tournoi de MMA Génér’Action MOZ, commenté par notre spécialiste des sports de combat Oriano Tefau.

Le tournoi se déroulera dans le complexe sportif de Afareaitu à Moorea. En direct de Moorea, les meilleurs combattants des quartiers vont s’affronter dans cette grande finale : 16 combats à l’affiche. Génér’Action MOZ est un plan d’action mené par le gouvernement pour lutter contre la délinquance. En organisant des journées sportives et de prévention, Génér’Action veut fédérer la jeunesse et leurs familles autour des valeurs de respect, de tolérance véhiculées par le sport, la culture et de l’insertion sociale et professionnelle.

Le tournoi sera diffusé à la télé le vendredi 7 juin à 22h30.

Génér’Action MOZ : le tournoi de MMA en Facebook Live

Vendredi 31 mai à 18 h 00