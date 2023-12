Passez votre première soirée de l’année avec Garfield

FILM – Lundi 1er janvier à 19 h 20, suivez les aventures de Garfield, le chat le plus paresseux du monde

Réalisateur Peter HEWITT, avec Breckin MEYER | Jennifer Love HEWITT | Bill MURRAY

Les aventures de Garfield, le chat le plus paresseux de la Terre et de Jon, son maître simplet mais sympathique. Le matou sarcastique va devoir apprendre à partager sa vie bien tranquille avec un nouveau colocataire, le chien fouOdie. D’abord excédé, il se révèlera par la suite responsable et héroïque.

Garfield

Lundi 1er janvier à 19 h 20