France – Croatie

100% FENUA – Jeudi 20 mars à 09 h 35, suivez en direct télé les quarts de finale de la Ligue des Nations qui opposera la Croatie à la France.

Les Bleus sont de retour sur la scène internationale pour les quarts de finale de la Ligue des Nations ! Grace à leur victoire face à l’Italie en novembre dernier, les Bleus se sont imposés en tête de leur groupe et c’est la Croatie qui a été tirée au sort comme adversaire pour cette nouvelle phase de la compétition.

Pour se qualifier pour les demi-finales et espérer prétendre à un deuxième titre en Ligue des

Nations, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront deux matchs face à Luka Modric et son

équipe pour s’imposer.

La rencontre sera suivie du magazine de l’après-match.