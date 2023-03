Football : Tahiti / Nouvelle-Calédonie en Facebook Live et différé télé

100% FENUA – Lundi 20 mars et jeudi 23 mars à 19 h 50, suivez les matchs entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie en Facebook Live et différé télé à partir de 20 h 50

La pelouse du stade Pater accueillera lundi et jeudi, une double confrontation entre les équipes nationales de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie. Ces matchs, qui interviennent pendant la coupure internationale, serviront aux deux sélection de matchs préparatoires aux Jeux du Pacifique 2023. Suivez les deux rencontres en Facebook Live à partir de 19 h 50 et en différé TV à partir de 20 h 50