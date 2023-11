EN DIRECT – Samedi 18 novembre à 9 h 35 suivez en direct le match amical France / Gibraltar.

Dans cette course à la qualification, les hommes de Didier Deschamps réalisent un sans faute avec 6 matches et 6 victoires et sont par conséquence, d’ores et déjà qualifiés et en tête de leur groupe B (composé des Pays-Bas, de la Grèce, de Gibraltar et de la République d’Irlande) avec 18 points.

Les Bleus visent un parcours parfait dans ces éliminatoires pour l’Euro 2024, ce qui n’est plus arrivé depuis 32 ans.

Football : France / Gibraltar en direct TV

Samedi 18 novembre à 9 h 35