EN DIRECT – Dimanche 9 juin à 9 h 05 suivez en direct TV le match France / Canada, commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges

Ce dimanche, la France affrontera le Canada au Stade de France dans un match amical . Les Bleus, avec Mbappé et Griezmann, tenteront de se mettre en confiance avant l’Euro et de dominer une équipe canadienne en pleine ascension, menée par Alphonso Davies et Jonathan David. Ce match est le dernier match amical des Bleus avant l’Euro 2024 qui commence vendredi.

Football : France / Canada en direct TV

Dimanche 9 juin à 9 h 05