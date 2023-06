Focus Heiva avec John Mairai et Farerau

100% FENUA – Du 30 juin au 11 juillet, John Mairai et Farerau vous donnent rendez-vous tous les soirs à 19 h 20 pour 13 minutes de décryptage des spectacles de danses et de chants du Heiva i Tahiti.

Chaque soir du 30 juin au 11 juillet, retrouvez John Mairai et Farerau pour 13 minutes d’analyses et de commentaires sur les soirées du concours. Ils analyseront en profondeur la thématique choisie par chaque groupe de danse ou de chant, son traitement par les auteurs et chorégraphes. Spécialiste de l’histoire et de la culture polynésienne, John Mairai nous apportera son savoir et donnera son avis sur les prestations des groupes, sans langue de bois mais toujours basé sur le respect et la connaissance de la culture.

Focus Heiva

Du 30 juin au 11 juillet à 19 h 20