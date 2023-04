SERIE – Lundi 24 avril à 20 h 45, suivez les 2 premiers épisodes de la saison 5 de Flash.

L’héritage de flash

Nora, la fille d’Iris et de Barry, venue du futur, s’avère être l’autre supersonique qui a aidé Barry à détruire le satellite. Elle explique qu’elle ne se déplace plus assez vite pour ouvrir la vitesse pure qui permettrait de la renvoyer trente ans plus tard. Tandis qu’Iris est curieuse de faire connaissance avec sa fille, Barry a pour priorité de la renvoyer dans le futur afin d’éviter qu’elle ne perturbe davantage le flux temporel.

Bloc

Nora avoue qu’elle est revenue pour voir Barry, dont elle n’a pratiquement aucun souvenir puisqu’il a disparu quand elle était enfant. Elle essaie d’impressionner son père, son héros, et l’aide à résoudre un mystère : une personne a dérobé les armes des frères Moretti et a tué Bobby. Les analyses ADN mènent Barry et Nora vers une certaine Vanessa Jansen, trafiquante d’armes. Elle s’apprête à revendre les armes quand Barry et Nora l’arrêtent et la menottent.

Flash saison 5

