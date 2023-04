SERIE – Lundi 1er mai à 19 h 20, suivez les 2 nouveaux épisodes de la saison 5 de Flash.

Elémentaire mon cher Barry

Nora et Barry tentent d’arrêter Cicada, un criminel qui, selon Nora, aurait dû arriver plus tard dans l’histoire. Ils comptent sur l’aide de Sherloque Wells, le présumé meilleur détective de tout le multivers. Il les mène vers un homme, qui s’avère ne pas être Cicada. Le vrai est, à ce moment-là, en train de menacer le lieutenant West de s’en prendre à ses proches et à lui, sauf s’il accepte de faire venir Cisco.

Flash info

Spencer Young, une jeune journaliste à la pointe de l’actualité, sème la panique en ville. Elle annonce des catastrophes dans son blog avant même qu’il ne se passe quoi que ce soit. Lorsque Flash et XS se précipitent au stade pour empêcher un bombardement qui n’a en fait pas lieu, ils comprennent que Spencer a cherché à les attirer et à les hypnotiser grâce à un écran où les grands titres de Spencer sont affichés. Il a suffi que Nora regarde l’écran pour qu’elle se mette à attaquer son père pour le tuer, comme le grand titre l’indiquait. Heureusement, Iris réussit à la maîtriser…

Flash saison 5

Tous les lundis à 19 h 20