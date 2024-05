Flash : 2 nouveaux épisodes de la saison 7

SERIE – Lundi 20 mai à 19 h 25, suivez deux épisodes de la saison 7 de Flash.

A la poursuite de Godspeed

Barry et Iris saluent leurs futurs enfants, XS et Bart, seulement pour qu’un secret choquant menace leur nouvelle harmonie familiale. Pendant ce temps, la guerre de Godspeed s’intensifie et menace de détruire Central City.

L’avenir commence aujourd’hui

Flash fait appel à une multitude d’alliés supersoniques, dont Iris et ses enfants du futur, Bart et Nora West-Allen, pour mettre fin à la guerre des supersoniques et vaincre Godspeed une fois pour toutes.

Flash saison 7

Tous les lundis à partir de 19 h 20