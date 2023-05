Flash : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Lundi 22 mai à 19 h 20, suivez les 2 nouveaux épisodes de la saison 5 de Flash.

Elsewordls la première heure

Oliver Queen, aussi connu sous le nom de Green Arrow, se retrouve dans le lit de Barry. Il est réveillé par Iris, qui le prend pour son mari. Oliver finit par comprendre que leurs rôles ont été inversés et se décide à aller voir Barry. Ce dernier, d’abord amusé par la situation, prend conscience qu’il faut trouver une solution s’il veut retrouver sa place auprès de sa femme. Cette dernière, tout comme la team Flash, est méfiante et préfère faire enfermer Barry et Oliver. Ils réussissent à s’échapper et décident d’aller demander de l’aide à Supergirl

Flash & furious

La Team Flash doit arrêter Weather Witch, libérée de prison par Silver Ghost, une ancienne militaire désormais capable de contrôler les technologies motorisées grâce à ses pouvoirs. Dans le même temps, Cisco et Caitlin parlent de la création d’un remède pour les méta-humains

Flash saison 5

Tous les lundis à 19 h 20