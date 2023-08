Flash : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Lundi 7 août à 19 h 20, suivez les 2 nouveaux épisodes de la saison 6 de Flash.

Crisis on infinite earths moment critique

Pariah demande à Black Lightning de l’aider à arrêter Monitor après que Flash-90 ait révélé ce qu’il a appris de sa bataille dans Elseworlds. Barry, Cisco et Killer Frost élaborent un plan qui pourrait les sauver tous. Pendant ce temps, Iris tombe amoureuse de Ryan Choi. Oliver et Diggle reviennent sur un terrain qui leur est familier. 3ème partie du crossover avec Arrow, Supergirl, Batwoman et Legends of Tomorrow.

Marathon

Après que The Citizen ait divulgué une histoire explosive, la vie d’Iris est menacée. Refusant de se cacher, Iris est prête à parler d’une organisation dangereuse. Pendant ce temps, Barry doit faire face aux conséquences de la Crise et réaliser le souhait d’Oliver Queen à sa place.

Flash, saison 6

Tous les lundis à 19 h 20