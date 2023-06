DIVERTISSEMENT – Mercredi 21 juin à 19h45, célébrez la Fête de la Musiques sur TNTV avec Nikos Aliagas et l’émission « La Chanson de l’Année 2023 ».

Ce grand show musical se déroulera cette année aux couleurs blanches et rouges des arènes de Nîmes ! Un rendez-vous annuel qui vous fera vibrer en présence des artistes qui interprèteront les titres marquants de cette année 2023. Parmi les invités de la soirée : Vianney et Mika, la promotion 2022 de la Star Academy, La petite culotte, Slimane, Pierre de Maere, Kendji Girac et Florent Pagny, Juliette Armanet, Claudio Capéo, Louane et plein d’autres…

Fêtez la Musique avec la Chanson de l’Année

Mercredi 21 juin à 19h45