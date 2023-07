Festival des Iles 2023 : du 17 au 22 juillet sur TNTV

EVENEMENT – Du 17 au 22 juillet, TNTV se mobilise pour vous permettre de suivre le Festival des Iles 2023 à la télé et sur le web.





Vos rendez-vous télé et web



Du lundi 17 au vendredi 21 juillet à 19h20 : le magazine du Festival des Iles

Chaque soir Olivier Huc vous propose un point sur les événements marquants de la journée.



Samedi 22 juillet à 16h30 : La finale futsal hommes en direct TV, WEB et Facebook

Suivez la finale commentée par Olivier Huc.

Olivier Huc nous en dit plus sur le Festival et le dispositif mis en place par la chaîne :

« Organisée par la Fédération Tahitienne de Football, la « Coupe du Monde des Iles » rassemblera 1200 participants venants des 5 archipels (23 îles). Durant 6 jours de compétition, ils s’affronteront en football, futsal et Beach soccer. Les rencontres auront lieu sur 4 sites de compétitions : Fautaua (Football & Futsal), Complexe JT (Football & Futsal), Salle Dragon (Futsal), et au centre de la FTF (Football & Beach Soccer). En marge du Festival des îles, une nouveauté pour cette année ! La Fédération Tahitienne de Football lance la 1ère édition du Festival des Jeunes. Un mini festival dédié aux moins de 13 ans (U13), afin de promouvoir un peu plus notre jeunesse pendant cette semaine, mais aussi de détecter de nouveaux talents.. Annulé pour cause pandémie pendant 2 années, l’édition 2023 du festival des îles se veut festive et rassembleuse. Pour ouvrir cette semaine footballistique, l’ouverture du festival se fera en la présence du président de la FIFA en personne. Gianni Infantino sera de passage à Tahiti pour célébrer le football local et lancer ce festival des îles… Comme pour chaque édition, TNTV sera présente pour couvrir le Festival. Du 17 au 21 juillet, vous retrouverez chaque soir les moments forts de la journée de compétition avec le mag. Le Festival des Iles 2023 se terminera en beauté avec la finale futsal Hommes en direct à la télé, sur le site et la page facebook de la chaîne. Quelle équipe sera sacrée champion ? Réponse en direct sur TNTV. »

Festival des Iles 2023

Du 17 au 22 juillet sur TNTV