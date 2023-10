FILM – Dimanche 22 octobre à 13 h 25, passez votre après-midi en famille avec les aventures du Taureau Ferdinand.

Film d’animation.

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !