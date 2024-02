Fenua Foot : Tiki Toa / Coupe de Polynésie

100% FENUA – Dimanche 18 février à 17 h 35, retrouvez Mathieu Fontaine pour un nouveau numéro de votre magazine.

Ce dimanche, retrouvez dans Fenua Foot le résumé des deux premiers matchs de poules de nos Tiki Toa en Coupe du Monde. Nous parlerons aussi du premier tour de la Coupe de Polynésie avec les rencontres disputées à Moorea : As Temanava / As Taiarapu FC et As Tapuhute / As Jeunes Tahitiens.

Réalisé par Mathieu Fontaine

Coproduit avec la Fédération Tahitienne de Football

