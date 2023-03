Fenua Foot : Ligue 1 / Toa Aito

100% FENUA – Dimanche 19 mars à 17 h 35, retrouvez l’actualité footballistique de la semaine au fenua.

Dans Fenua foot, ce dimanche un point complet sur le championnat de Ligue 1 avec un retour sur 3 rencontres phares du week-end :

As Pirae / As Tefana – Play Off

As Dragon / As Tamarii Punaruu- Play Off

As Pueu / As Excelsior – Play Down

Nous ferons également un tour du côté des Toa Aito qui accueillent sur le territoire la sélection calédonienne en prévision de 2 matchs amicaux.

Enfin nous laisserons place aux apprentis footballeurs avec le retour en grande pompe des Festivals Mc Do

Réalisé par Mathieu Fontaine

Coproduit avec la Fédération Tahitienne de Football

Fenua Foot

Tous les dimanches à partir de 17 h 30