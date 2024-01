100% FENUA – Dimanche 14 janvier à 17 h 30, votre magazine est de retour pour une nouvelle saison

Ce dimanche, Fenua Foot fête son grand retour sur TNTV avec de la Ligue 2 (AS MATAIEA / AS ARUE) et un point complet sur le championnat féminin Fare Rata. Zoom sur les Tiki Toa qui sont en pleine préparation dans le pays du football, le Brésil.



Réalisé par Mathieu Fontaine

Coproduit avec la Fédération Tahitienne de Football

Fenua Foot

Dimanche 14 janvier à 17 h 30