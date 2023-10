Femmes & hommes de Polynésie : Léo Buchheit, l’esprit sans limites

100% FENUA – Samedi 28 octobre à 18 h 20, retrouvez un nouveau numéro de votre série « Femmes & hommes de Polynésie »

Dans sa bulle, Léo fait abstraction de tout, sereinement niché en son sein, plus rien ne l’atteint, dans ces moments-là, seule compte la création. En plein flow, il fait une place à Hommes de Polynésie en éternelle quête d’inspiration. Car pour le jeune artiste, l’inspiration et la création sont quasi vitales. Et lorsqu’il nous expose ses plans alliant NFT, boxe anglaise et cartoon, une nouvelle facette se révèle.

Femmes & hommes de Polynésie

Un samedi sur deux à 18h20