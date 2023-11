Femmes & hommes de Polynésie : Hinerava ou Emeline Besnard

100% FENUA – Samedi 11 novembre à 18 h 20, retrouvez un nouveau numéro de votre série « Femmes & hommes de Polynésie »

La série « Femmes et hommes de Polynésie » vous propose le portrait d’une artiste amoureuse de la culture polynésienne : Hinerava ou Emeline Besnard. A 18 ans elle part en métropole pour suivre des études d’ingénieurs à Bordeaux. A son retour, elle se réapproprie sa culture an chantant, en dansant et en apprenant le reo tahiti. Emeline donne alors vie à 𝐎𝐈𝐇𝐀𝐍𝐔 par amour pour sa terre, pour sa culture. De la sorte, elle observe, schématise et archive les tatouages, leurs sens et leurs récits.

Femmes & hommes de Polynésie

Un samedi sur deux à 18h20