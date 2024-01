Femmes & hommes de Polynésie : Atenalia

100% FENUA – Samedi 6 janvier à 18 h 20, votre série revient avec un nouveau portrait « Atenalia grandir avec la danse ».

Avec certitude, Ateliana peut affirmer que la danse lui a tout donné, pourtant au départ rien ne la vouait à sa pratique. Désormais bien connue dans le monde de la danse, la directrice de l’école All In One nous raconte son parcours. Car grâce à ce fameux groupe de jeunes qui dansait au parc Paofai et qui après avoir remporté des compétitions de Hip Hop internationales, compte aujourd’hui environ 150 élèves dans sa salle de répétition, Ateliana voit toujours plus loin.

Femmes & hommes de Polynésie

Un samedi sur deux à 18h20