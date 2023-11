100% FENUA – Samedi 25 novembre à 18 h 20, retrouvez un nouveau numéro de votre série « Femmes & hommes de Polynésie » : « Anatauarii, l’archéologie dévoile notre histoire »

Parce que « nous sommes les maillons d’une chaîne », Anatauarii dédie une majeure partie de sa vie à la compréhension de cet enchaînement. À l’heure où nous vivons dans une société où tout semble aller de plus en plus vite, et tandis que nos îles se modernisent davantage, nous ouvrons une brèche temporelle vers le passé. Rencontre avec un homme de Polynésie, archéologue, coordinateur de projet pour l’inscription des Marquises au patrimoine mondial de l’UNESCO, et grand passionné de la mer.

Femmes & hommes de Polynésie

Un samedi sur deux à 18h20