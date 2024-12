FILM – Mardi 10 décembre à 19 h 30, suivez l’histoire d’un ex-détenu qui entreprend une vengeance contre les responsables de la mort de son frère.

Avec Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton, Oliver Jackson-Cohen

Faster est un film d’action qui suit un homme surnommé « Driver » (Dwayne Johnson), un ancien braqueur de banques déterminé à venger la mort de son frère, tué lors d’un coup qui a mal tourné. Fraîchement sorti de prison, Driver traque sans pitié les responsables de cette trahison, les éliminant un par un. Cependant, son chemin de vengeance est compliqué par deux autres personnages : un détective désabusé proche de la retraite (Billy Bob Thornton) et un tueur à gages narcissique engagé pour l’arrêter. Alors que son passé est progressivement révélé, Driver découvre que sa quête de justice est plus complexe qu’il ne l’avait imaginé, menant à une conclusion surprenante et introspective.

Faster

Mardi 10 décembre à 19 h 3 0