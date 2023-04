Fare tūtu : pour une bonne hygiène alimentaire

100% FENUA – Samedi 22 avril à 17h05, retrouvez la dynamique Yepo pour le premier épisode Fare tūtu, votre nouveau rendez-vous culinaire !

Suite à un nombre important d’intoxications alimentaires lors de la pandémie du covid-19, la Direction de la santé a décidé de présenter une nouvelle émission culinaire originale avec, à la réalisation, l’équipe Mananui Films de Manuarii Bonnefin, et à la présentation, l’influenceuse et humoriste Yepo.

Cette émission permet de revoir certaines recettes populaires mais également des principes primordiaux d’hygiène alimentaire afin de permettre à tous de prendre soin de soi et de ses proches.

Son concept se veut original et instructif. Nous allons à la rencontre de différentes familles où nous préparons diverses recettes (poulet fafa, salade russe et poulet, carpaccio de thon, korori, crevettes au curry etc.). L’objectif est d’identifier les risques que peuvent comporter certaines mauvaises habitudes, tout en apprenant les bons gestes à adopter au quotidien pour une bonne hygiène alimentaire.

Tournage de l’émission ©Direction de la Santé/Mananui Films

Au total : 8 épisodes, 4 en français et 4 en tahitien qui seront diffusés en alternance.

Chaque épisode à sa propre recette, l’idée est de mettre en avant les bons gestes à adopter en cuisine tels que :

Comment faire ses courses : je commence par les produits en conserve et les produits ménagers, puis je finis par les produits frais. Je ne mélange pas mes courses entre elles lors de l’encaissement.

Hygiène des mains : je veille à me laver correctement les mains entre chaque étape de préparation. J’utilise un torchon pour m’essuyer les mains et un autre pour ma vaisselle.

Hygiène des accessoires/ ustensiles de cuisine : je veille à laver ma planche à découper et mes ustensiles à chaque étape de préparation.

Fraicheur des produits : je surveille l’état de mes légumes/fruits ainsi que de mes boîtes de conserve. Je surveille la date de péremption de mes produits (œufs, une mayonnaise faite maison se conserve uniquement 24h, boîte de conserve, poisson au bord de la route, je déveine mes crevettes etc.)

Hygiène du réfrigérateur : chaque produit a sa température. Je veille donc à le ranger au bon endroit et je nettoie mon frigo fréquemment.

La chaîne de froid : je veille à ne pas casser la chaîne de froid de mes aliments. Pour décongeler ma viande j’utilise l’option décongélation de mon micro-onde ou 24h avant la préparation je le mets dans le frigo (je ne mets pas ma viande sous l’eau pour aller plus vite).

Présentée par Yepo

