Fantasy Island : votre série du jeudi

SÉRIE – Jeudi 8 mai à 19 h 35, regardez deux nouveaux épisodes de votre série « Fantasy Island ».

La femme invisible

La flamboyante et excentrique Eileen aimerait faire la paix avec sa fille Théodora et sa famille, qui refusent de la voir. Eileen va devenir invisible et s’associer à Charles, un professeur de physique en quête d’irrationnel pour tenter de reconquérir sa famille.

Il était une fois la Havane

Alma est américaino-cubaine. L’histoire de sa famille est semée de non-dits et de secrets qui l’empêchent de vivre et de s’épanouir. À 15 ans, elle rêve de tout quitter et de s’éloigner de sa famille pour vivre de sa passion, la musique. Elena et l’île lui offrent une immersion à Cuba dans les années 60 où elle pourra se reconnecter à ses ancêtres.

Synopsis :

Sur une île paradisiaque, des vacanciers vivent un incroyable séjour. Les événements, qui ne se déroulent jamais comme prévu, les amènent à se remettre en question. Ils ignorent encore à quel point le voyage dans ce cadre magique va les transformer. Ces personnes de passage partagent leurs histoires émouvantes et leurs rêves. Intendante de cette île mystérieuse, Elena Roarke a mis de côté ses propres ambitions – et même l’amour de sa vie – pour préserver l’héritage de sa famille.

Fantasy Island – Saison 1

Tous les jeudi à 19 h 35