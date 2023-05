Face cachée (API)

100% FENUA – Samedi 13 mai à 17h05, découvrez le premier numéro de « Face cachée », une mini-série de 4 épisodes et d’un magazine réalisés par les élèves de l’ISEPP.

Les épisodes aborderont plusieurs thématiques dont la précarité, l’environnement, la pression sociale et la maladie mentale et le magazine spécial présentera les coulisses de la série. Un beau projet auquel TNTV a voulu participer en ouvrant son antenne tous les samedis à 17h05 du 13 mai au 10 juin.

Synopsis : « L’histoire débute avec une bande de quatre étudiants. Tous amis, ils se retrouvent chaque jour pour passer des moments ensemble. Cependant, derrière chacun des personnages se cache une vérité de la Polynésie française. De la salle de classe au bar le plus proche, chacun de ces étudiants ne vit pas toujours dans les meilleures conditions, une fois rentré à la maison. Mais cela, sans que les autres ne s’en rendent compte… ».

Episode 1 : Pile ou face

Anavai est une étudiante universitaire qui travaille dur malgré les problèmes à la maison. Son père ne valorise pas ses études et lui laisse toues les tâches ménagères. Elle est ambitieuse et veut réussir pour être indépendante plus tard. Elle ne peut pas participer à des activités avec ses amis car elle n’a pas d’argent de poche. Sa mère est une femme au foyer qui s’occupe des tâches quotidiennes de la maison. Anavai souffre de cette situation mais essaie de garder le moral.

Face cachée

Tous les samedis à 17h05